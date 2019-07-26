"Наглость заоблачная!" Скандал в УЗ с чашками по 2 тысячи грн получил неожиданное продолжение

Государственная компания "Укрзалізниця" отменила закупку стаканов по 2 тыс. грн после того, как в СМИ и соцсетях разгорелся скандал.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правления компании Евгений Кравцов. Он подчеркнул, что заказ подстаканников уже остановлен.

"Пить чай из стаканов по 2000 гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом может поэтому на них хотели потратить больше миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил", - сказано в сообщении.

По его словам, он уже дал распоряжение на эти деньги дополнительно закупить жидкое мыло в пассажирские поезда.

"Если считать навскидку, то за миллион можно купить около 30 тонн мыла. На следующей неделе будут командировки - как раз лично проверю его наличие в вагонах", - заключил глава УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в поезде "Укрзалізниці" следованием Измаил-Киев в одном из вагонов во время движения выпало окно и травмировало ребенка.

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