"Нагло врут!" Заместителя Богдана "разгромили" в прямом эфире

Заместителя главы Офиса президента Юлию Ковалив раскритиковали в прямом эфире за поддержку нововведений с кассовыми аппаратами.

В эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 18 октября, Ковалив заявила, что фискализация - единственный механизм, который позволит получать больше в бюджет.

"И тем производителям, которые легально работают в Украине, честно конкурировать на рынке. Нельзя конкурировать с контрабандой... Когда люди не платят налогов... Фактически, наш украинский производитель проигрывает контрабанде и мы с вами теряем рабочие места", - сказала она, добавив, что правительство будет работать над тем, "чтобы предпринимателю было легко жить".

Однако глава ОО "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич резко возразил представительнице ОПУ, заявив, что они "нагло врут".

"Вы говорите неправду и даже не стыдитесь. Вы подставили президента, он не выполнил своего слова, которое дал на весь мир. Вы считаете, что фискализация поможет? Вы делали просчет, какие будут последствия? Что вы хотите получать? Или вы будете рассказывать басни людям?" - возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от фракции "Слуга народа" 19 сентября поддержали законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг. Согласно документу, покупатели, которым не будут выдавать чеки, смогут получить кэшбек.

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