"Нафтогазу" предрекли четыре года убытков

Министерство финансов Украины спрогнозировало, что в ближайшие четыре года убытки государственной группы "Нафтогаз" превысят 21 млрд гривен.

Такая информация следует из отчета о финансовом риске в проекте закона "О государственном бюджете на 2021 год".

По расчетам Минфина:

в 2020 году убытки превысят 4,2 млрд грн,

в 2021 году – 7,5 млрд грн,

в 2022 году – 5,4 млрд грн,

в 2023 году – 4,4 млрд грн.

Деятельность "Нафтогаза" будет убыточна в ближайшие четыре года Министерство финансов

"Моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" осуществлялось на основании прогнозов "НАК "Нафтогаз Украины" относительно объемов и цен реализации продукции в 2020–2023 годах", – отмечается в отчете.

Минфин осуществлял моделирования по трем сценариям (базовому, стрессовому и оптимистическому). Убыточность НАКа в 2020 – 2023 годах ожидается в каждом из них.

Моделирование деятельности Группы "Нафтогаз" Министерство финансов

В 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей – на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%.

В частности, в 2021 году – еще на 1 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Рост объемов реализации в 2022 – 2023 годах не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НАК Андрей Коболев заявил, что компания получила за первое полугодие 2020 чистый убыток 11,5 млрд грн из-за падения цен на газ и нефть и пандемии коронавируса.