"Нафтогазу" передали арестованные акции компании "Газпрома"

Валентина Гембарская Экономика 14:53, 30.07.2020 Обновлено: 15:12, 30.07.2020

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало "Укртрансгазу" акции компании "Газтранзит" (доля 40,2%), которая принадлежала "Газпрому".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стоит отметить, что 100% акций компании владеет НАК "Нафтогаз Украины".

АРМА столкнулось со значительным сопротивлением и противодействием со стороны владельца и связанных с ним лиц, которые своими действиями пытались помешать передаче акций.

"Благодаря слаженным действиям АРМА, НАБУ и САП арестованные акции переданы выбранному по результатам конкурсного отбора управляющему АО "Укртрансгаз", которое получило право управлять арестованными акциями, о чем внесены соответствующие изменения в систему депозитарного учета ценных бумаг", – говорится в сообщении.

Несмотря на это, действуя в соответствии с требованиями законодательства, АРМА приняла такие меры:

  • проведен конкурсный отбор управляющего арестованными акциями;

  • направлено информационные письма всем акционерам ЗАО "ГАЗТРАНЗИТ" и в НДУ;

  • совместно с отобранным управляющим направлено заявление о предоставлении разрешения на концентрацию в Антимонопольный комитет Украины;

  • направлены письма в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку с целью информирования о действиях депозитарного учреждения и принятия Комиссией решений в соответствии с полномочиями;

  • дважды повторно направлено в депозитарного учреждения пакеты документов о внесении соответствующих изменений в систему депозитарного учета;

  • заключен с управляющим договор управления имуществом (активами).

Отныне поступления от управления арестованными акциями "Газтранзита" будут перечисляться в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ установили, что российский "Газпром" с помощью НАБУ и АРМА пытался через суды развалить дело о конфискации акций компании "Газтранзит" и вернуть влияние на украинском рынке газа.

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