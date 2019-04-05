"Нафтогаз" засекретил новую зарплату Коболева: документ

"Нафтогаз Украины" отказался предоставить копию контракта, заключенного между компанией и Андреем Коболевым как председателем правления данной компании.

В ответ на запрос "Українських Новин" в НАК сослались на конфиденциальность информации и наличие персональных данных в контракте.

"Запрашиваемая Вами информация, содержащаяся в контракте от марта 2019-го с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, является конфиденциальной в значении статей 6 и 7 Закона (о доступе к публичной информации)...", — сказано в ответе.

ukranews.com

ukranews.com

В компании пояснили, что информация о размере зарплаты Коболева является персональными данными в значении решения Конституционного Суда Украины от 20.01.12 г. №2-рп/2012, ст. 302 Гражданского кодекса Украины и ч. 5 ст. 6 Закона Украины "О защите персональных данных".

"Такая информация является конфиденциальной и может быть распространена только с согласия лица, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека", — уточнили в ответе.

"Нафтогаз" признал, что компания может быть приравнена к распорядителям информации "представляющей общественный интерес (общественно необходимой информации)". Однако считает единственно возможным удовлетворение данного общественного интереса только одновременно с публикацией годовой финансовой отчетности компании.

Андрей Коболев

"Дополнительно подчеркиваем, что любой общественный интерес, который может существовать относительно информации, содержащейся в контракте, в частности в части расходов компании, удовлетворяется путем опубликования в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 09.11.2016 г. №1067 информации о структуре, принципах формирования и размере вознаграждения председателя правления компании одновременно с годовой финансовой отчетностью, а также в рамках раскрытия информации компанией с помощью собственных ресурсов или каналов внешних коммуникаций", — указали в ответе.

Отмечается, что издание уже обжаловало в суде отказ НАК предоставить доступ к данным о размере заработной платы и вознаграждений, предусмотренных для Коболева в недавнозаключенном новом контракте с Национальной акционерной компанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта действующий контракт с главой НАК "Нафтогаз-України" Андреем Коболевым решили продлить еще на год.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!