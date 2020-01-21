"Нафтогаз" запустит виртуальный реверс газа с Европой: что изменится для Украины

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией.
"Есть физические потоки газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс", – говорится на странице компании в Twitter.
В "Нафтогазе" отметили, что это будет выгоднее для Украины, поскольку не нужно будет тратить газ на прокачку туда и обратно
Виртуальный реверс предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны проводят взаимозачет.
В частности, "Оператор ГТС Украины" и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии по европейским правилам в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. Это дало возможность осуществления виртуального реверса природного газа.
Є фізичний потік газу із Словаччини в Україну. Сподіваємось з цього року, незалежний оператор, у рамках нових домовленостей зі словацькою стороною та Газпромом, зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше-не треба витрачати газ на прокачку туди й назад.— Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 21, 2020
"Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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