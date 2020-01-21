"Нафтогаз" запустит виртуальный реверс газа с Европой: что изменится для Украины

НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией.

"Есть физические потоки газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс", – говорится на странице компании в Twitter.

В "Нафтогазе" отметили, что это будет выгоднее для Украины, поскольку не нужно будет тратить газ на прокачку туда и обратно

Виртуальный реверс предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны проводят взаимозачет.

В частности, "Оператор ГТС Украины" и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии по европейским правилам в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. Это дало возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

Є фізичний потік газу із Словаччини в Україну. Сподіваємось з цього року, незалежний оператор, у рамках нових домовленостей зі словацькою стороною та Газпромом, зможе відкрити віртуальний реверс. Це вигідніше-не треба витрачати газ на прокачку туди й назад. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 21, 2020

"Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!