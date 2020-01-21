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21 января • обновлено в 14:35
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"Нафтогаз" запустит виртуальный реверс газа с Европой: что изменится для Украины

1.4т
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НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что "Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией.

"Есть физические потоки газа из Словакии в Украину. Надеемся, что с этого года независимый оператор в рамках новых договоренностей со словацкой стороной и "Газпромом" сможет открыть виртуальный реверс", – говорится на странице компании в Twitter.

В "Нафтогазе" отметили, что это будет выгоднее для Украины, поскольку не нужно будет тратить газ на прокачку туда и обратно

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Виртуальный реверс предусматривает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны проводят взаимозачет.

В частности, "Оператор ГТС Украины" и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии по европейским правилам в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. Это дало возможность осуществления виртуального реверса природного газа.

"Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией

"Оператор газотранспортной системы" намерен уже в 2020 году открыть виртуальный реверс со Словакией

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А гроши переплачивать за этот реверс тоже виртуальные? :)
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Куни Чан
Куни Чан
Зато бабки реальные ;)
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Питон Каа
Питон Каа
Кто думает, что виртуальный реверс дороже прямых поставок - тот москаль...
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