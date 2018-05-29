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"Нафтогаз" высмеял "Газпром" из-за требования отменить решение арбитража

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НАК "Нафтогаз Украины" высмеял российского газового монополиста "Газпром", который потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража касательно транзита газа через украинскую территорию.

"Интересно, привлекали ли экспертов из "Алмаз-Антей", – говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

"Алмаз-Антей" является российским концерном, производящим оружие, в том числе ЗРК "Бук". Эксперты предприятия еще в 2015 году провели ряд экспериментов, результаты которых не совпали с выводами международного следствия по делу о крушении Boeing-777 рейса МН17.

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Таким образом, представители украинской компании ответили "Газпрому", заявившему, что "значительная часть арбитражного решения была написана не арбитрами, а иным лицом".

Какое именно "иное лицо" и с какой целью написано "значительную часть" решения, в "Газпроме" не уточнили.

При этом заключение эксперта, по словам представителей "Газпрома", стало "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на Обозревателе.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныГазпром
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Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Раскрываем тайны. После того, как российские дипломаты уведомили королевство, что отныне Стокгольмский суд Россия не будет рассматривать в качестве компетентного, сразу поступила информация, что "я ни я и лошадь не моя". И вдруг выясняется, что Арбитраж обнаружил процессуальный казус, и типа судья не писал и не озвучивал свой вердикт. Понятно, что решение было неправовым, а юридический нонсенс лишал Швецию такого исключительного права на арбитражные дела. Поиск Россией альтернативного Арбитражного суда для заключения международных контрактов, сразу же решил проблему в "мгновение ока". Это ни адвокаты России что-то там нашли, это Стокгольмский арбитраж выкручивается из этой казусной ситуации.
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