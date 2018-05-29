"Нафтогаз" высмеял "Газпром" из-за требования отменить решение арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" высмеял российского газового монополиста "Газпром", который потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража касательно транзита газа через украинскую территорию.

"Интересно, привлекали ли экспертов из "Алмаз-Антей", – говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

"Алмаз-Антей" является российским концерном, производящим оружие, в том числе ЗРК "Бук". Эксперты предприятия еще в 2015 году провели ряд экспериментов, результаты которых не совпали с выводами международного следствия по делу о крушении Boeing-777 рейса МН17.

Таким образом, представители украинской компании ответили "Газпрому", заявившему, что "значительная часть арбитражного решения была написана не арбитрами, а иным лицом".

Какое именно "иное лицо" и с какой целью написано "значительную часть" решения, в "Газпроме" не уточнили.

При этом заключение эксперта, по словам представителей "Газпрома", стало "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.