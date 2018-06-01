"Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" ультиматум по транзиту: в России раскрыли подробности

НАК "Нафтогаз Украины" готов сохранить ставку транзита российского газа в 2020–2028 годах примерно на нынешнем уровне, однако для этого "Газпром" должен согласиться прокачивать по 110 млрд кубометров в год и на рост тарифов.

Соответствующие условия, по словам близкого к российскому монополисту источника, коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко направил зампреду правления "Газпрома" Александру Медведеву, передает "Коммерсант".

В частности, "Нафтогаз" настаивает на повышении тарифов на прокачку уже в 2018–2019 годах, то есть в рамках действующего контракта. По действующей ставке без учета топливной составляющей НАК будет получать 2,55 млрд долларов выручки в год. При этом украинская компания настаивает на 3,7 млрд долларов – с ростом тарифа примерно на треть.

После 2019 года "Нафтогаз" считает достаточной тарифную выручку в 2,7 млрд долларов в год без топливной составляющей, но лишь при условии транзита 110 млрд кубометров в год.

Украинская компания предлагает перенести повышенные платежи за 2018–2019 годы на 2020–2028 годы, тогда в ближайшие время тариф не изменится, а затем средний платеж составит 3,2 млрд долларов в год.

Российские источники отмечают, что если "Газпром" будет настаивать на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку газотранспортной системы в 110 млрд кубометров, то "Нафтогаз" потребует в арбитраже компенсации обесценения ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций.

Размер обесценения при тарифе в 1 доллар (за 1 тыс. кубометров на 100 км) и транзите до 13 млрд кубометров "Нафтогаз" оценивает в 11 млрд долларов, при текущем тарифе и транзите в 65 млрд кубометров – в 6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.