Продлят автоматически: стала известна судьба транзита из России после 2020 года

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год.
"Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря, а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другой о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев", – говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК Нафтогаз Украины, сообщает Enkorr.
"Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически", – отмечается в документе.
Действующий контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью", согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, заключен 16 ноября 2004 года.
Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от множества факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями. Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями.
Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.
В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.
23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.
Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.
Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.
Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".
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