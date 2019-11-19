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19 ноября • обновлено в 16:00
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Продлят автоматически: стала известна судьба транзита из России после 2020 года

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Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год.

"Соглашение о транзите нефти действует до 31 декабря, а затем автоматически продлевается на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другой о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев", – говорится в проспекте эмиссии еврооблигаций НАК Нафтогаз Украины, сообщает Enkorr.

"Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически", – отмечается в документе.

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Действующий контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью", согласно проспекту эмиссии еврооблигаций, заключен 16 ноября 2004 года.

Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти, они зависят от множества факторов, включая параметры контрактов российских производителей с европейскими покупателями. Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями.

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год

Контракт на транзит нефти между "Укртранснафтой" и российской "Транснефтью" будет автоматически продлен на 2020 год

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Укртранснефть НАК "Нафтогаз"
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