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МирСпорт

"Нафтогаз" предупредил украинцев о новой афере в сети

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В Украине аферисты создали поддельный сайт от имени крупнейшей нефте- и газодобывающей компании страны – "Укрнафта".

"Укрнафта 20 лет" – это сайт-фейк, не реагируйте на такие сообщения в мессенджерах", – говорится на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

В частности, на фишинговом портале сообщается, что якобы в честь 20-летия "Укрнафты" компания "дарит всем купоны на 200 литров бензина АИ-95".

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По данным "Нафтогаза", злоумышленники таким образом собирают адреса клиентов "Укрнафты" или распространяют вирус.

"Лучше не проверяйте на себе", – резюмировали представители национальной акционерной компании

Напомним, ранее государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который почти полностью дублирует официальный портал банка.

Также OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.

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