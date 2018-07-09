"Нафтогаз" предупредил украинцев о новой афере в сети

В Украине аферисты создали поддельный сайт от имени крупнейшей нефте- и газодобывающей компании страны – "Укрнафта".

"Укрнафта 20 лет" – это сайт-фейк, не реагируйте на такие сообщения в мессенджерах", – говорится на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

В частности, на фишинговом портале сообщается, что якобы в честь 20-летия "Укрнафты" компания "дарит всем купоны на 200 литров бензина АИ-95".

По данным "Нафтогаза", злоумышленники таким образом собирают адреса клиентов "Укрнафты" или распространяют вирус.

"Лучше не проверяйте на себе", – резюмировали представители национальной акционерной компании

Увага, шахраї! "Укрнафта 20 лет" - це сайт-фейк, не реагуйте на такі повідомлення у месенджерах. Хтось збирає таким чином адреси чи розповсюджує вірус - краще не перевіряйте на собі. Поширьте, будь ласка, попередьте друзів. pic.twitter.com/MWwxy342tA — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 9 июля 2018 г.

Напомним, ранее государственный "Ощадбанк" обнаружил мошеннический фишинговый сайт, который почти полностью дублирует официальный портал банка.

Также OBOZREVATEL писал о том, как аферисты воруют деньги с карт украинцев.