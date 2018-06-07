"Нафтогаз" предложил переговоры "Газпрому"

НАК "Нафтогаз Украины" предложил российскому монополисту "Газпрому" вести диалог об условиях будущего транзита в Евросоюз.

"Предлагаем господину Миллеру (председатель "Газпрома". - Ред.) обсудить этот вопрос на переговорах, инициированных Еврокомиссией", - цитирует "Интерфакс-Украина" сообщение пресс-службы компании.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта российский газовый монополист заявил о намерении расторгнуть действующие контракты с украинской компанией. В НАК, в свою очередь, подчеркнули, что расторжение одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая украинская компания начала процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства Украины об аресте долей "Газпрома" в дочерних компаниях.