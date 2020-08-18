Украинцы смогут купить себе газ на год вперед: сколько будет стоить

Украинцы могут купить себе газ на год вперед.

Государственная компания "Нафтогаз Украины" запустила тариф на газ "Годовой", согласно которому цена на голубое топливо остается фиксированной все 12 месяцев – 4,73 грн/куб.м с НДС и без стоимости распределения (доставки).

Об этом говорится на сайте НАК. Основное преимущество заключается в возможности получить необходимый объем газа, который клиент потребляет в течение года, без предоплаты. Этот тариф поможет прогнозировать свои расходы на газ и не переплачивать за голубое топливо при росте рыночных цен.

Сколько придется платить, если оформить пакет по августовской цене:

Только газовая плита – 46,3 грн за одного человека в месяц, (555 грн в год) по нормативу 9,8 кубометра на человека в месяц

Только газовая плита, но нет горячей воды – 86,5 за одного человека в месяц, (1297,5 грн в год) по нормативу 18,3 кубометра на человека в месяц​​​​​​​

Есть газовая плита и газовая колонка – 111,6 грн за одного человека (1339,2 грн в год) по нормативу 23,6 кубометра на человека в месяц​​​​​​​

Рассмотрим на конкретном примере. Допустим, семья из трех человек без центрального горячего водоснабжения заплатит 259,5 грн в месяц и 3114 грн в год. Дополнительно, стоимость доставки клиенты оплачивают своему оператору ГРМ (облгазу).

Важно, что платежки за потребленный газ в рамках годового тарифа будут формироваться онлайн. Платить ежемесячно по условиям годового тарифа необходимо до 15 числа месяца потребления.

Уже в сентябре цена тарифа "Годовой" будет пересмотрена, и на следующие 12 месяцев цена газа зафиксируется по новому тарифу. Но для клиентов, которые приобрели газ по августовской цене в течение года останется неизменной.

Перед переходом на тариф "Годовой" для клиента будет рассчитан рекомендован годовой объем потребления газа – или на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля.

Подключение к тарифу происходит с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявки.

Если клиент использует расчетный объем газа быстрее, чем за 12 месяцев, он будет оплачивать дополнительный объем потребления по расценкам тарифа "Годовой". Если клиент не использует расчетный объем газа за 12 месяцев, деньги за неиспользованный газ будут возвращены на его абонентский счет.

После окончания действия тарифа "Годовой", клиент автоматически возвращается на тариф "Месячный". Также клиент имеет возможность изменить тариф "Годовой" на тариф "Месячный" один раз в 12 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, в домах которых нет газовых счетчиков, с 1 июля получат платежки с возросшими суммами – вследствие повышения норм потребления газа.

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