"Нафтогаз" повысил цены на газ: кого коснется

НАК "Нафтогаз-Украины" повысил цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго в декабре на 13,5%.

Как сообщается на сайте компании, цена в рамках возложенных специальных обязательств (ПСО) теперь составляет 7324 грн/тыс. кубометров.

Отмечается, что цена голубого топлива для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров № 867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах.

В эту цену не входят расходы на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла на условиях ПСО.

Составляющая газа в тарифах на тепло и горячую воду – 70-80%. Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Если раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

Напомним, цена газа в Европе с начала декабря выросла на 18%. На голландском хабе TTF (контракт на сутки вперед) с поставкой 23 декабря цена газа выросла до нового локального рекорда — $220 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца — с 5 февраля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.