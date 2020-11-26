"Нафтогаз" получил 17 млрд грн убытков на фоне колоссальных премий руководству

Чистый консолидированный убыток НАК "Нафтогаз Украины" за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.

Аналогичный период прошлого года компания завершила с прибылью 12,9 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В третьем квартале этого года чистый убыток компании достиг 5,5 млрд грн, что на 61,8% больше, чем в третьем квартале минувшего года.

В НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что причина таких финансовых результатов – меньший спрос и более низкие цены на газ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

Позже СМИ рассказали, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушений в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.