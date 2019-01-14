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''Нафтогаз'' пойдет на уступки ''Газпрому''? Эксперт раскрыл все карты Украины

1.5тЧитать материал на украинском

НАК "Нафтогаз" может отказаться от судебных претензий к "Газпрому". Это произойдет в случае заключения между компаниями выгодного долгосрочного контракта.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил энергетический эксперт Алексей Дубовский. По его словам, "Нафтогазу" нужен "длинный" договор на пять и более лет.

"Он хочет максимальные цены за транзит. Соответственно, тогда стоимость нашей ГТС будет высокой и её не нужно будет сдавать на металлолом", – подчеркнул Дубовский.

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По его мнению, в случае подписания с "Газпромом" такого контракта, Украина сможет перекачивать порядка 60-80 млрд кубометров газа в год. Это будет приносить "Нафтогазу" прибыль в размере 13-14 млрд долларов США.

"И тогда имеет смысл, если мы подписываем длинный контракт, на хороших условиях и т.д., отказаться от этого иска. Поэтому тут нет ничего сверхъестественного... сейчас просто идет перебрасывание мяча", – заверил эксперт.

НАК "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

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Темы
Стокгольмское решение по газуПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVРынок газа
Персона
Алексей Дубовский
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияГазпромгазтранзит газаНафтогаз Украинысуд
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Забелин Александр
Забелин Александр
Влажные мечты майдаунов. 14 млрд долл скоро вся украина стоить будет.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
А как же война?!!!
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Поздно пить Боржоми. Ваш поезд ушел 😀
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