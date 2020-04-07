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7 апреля • обновлено в 21:39
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"Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на $17 млрд

3.1т
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Команда исполнительного директора НАК "Нафтогаз-Украины" Юрия Витренко подготовила новые претензии к российской компании "Газпром".

Сумма претензий составляет 17,3 миллиарда долларов, сообщил Витренко на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на $17 млрд

"С ним ("Газпромом") в декабре прошлого года от имени "Нафтогаза" я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 миллиарда долларов. Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы "Газпром" не был освобожден от обязанности уплатить нам эти 7,2 миллиарда", – уточнил он.

Витренко добавил, что в связи с этим его команда сформулировала и представила наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные вопросы к российской компании на сумму еще 17,3 миллиарда долларов.

По словам исполнительного директора, если эти претензии будут согласованы, компании предстоит много работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года упал в два раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы.

При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости – к этому его обязывает контракт.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Рынок газа
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Пусть Нафтогаз свои претензии и засунет их себе в задницу.
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0
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кубанский Николай, уже на 2 ярда засунули!)))
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0
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
После внесения поправок в Конституцию решения судов будут необязательны к выполнению.
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1
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Яворский Сергей, российского имущества много за рубежем, г н и д а!)))
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0
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
На колени -)
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1
0
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Всея Руси Князь, опять сосать будешь?
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0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Всея Руси Князь, с о с и
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