"Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на $17 млрд

Команда исполнительного директора НАК "Нафтогаз-Украины" Юрия Витренко подготовила новые претензии к российской компании "Газпром".

Сумма претензий составляет 17,3 миллиарда долларов, сообщил Витренко на своей странице в Facebook.

"С ним ("Газпромом") в декабре прошлого года от имени "Нафтогаза" я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 миллиарда долларов. Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы "Газпром" не был освобожден от обязанности уплатить нам эти 7,2 миллиарда", – уточнил он.

Витренко добавил, что в связи с этим его команда сформулировала и представила наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные вопросы к российской компании на сумму еще 17,3 миллиарда долларов.

По словам исполнительного директора, если эти претензии будут согласованы, компании предстоит много работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, транзит газа через Украину в первом квартале 2020 года упал в два раза по сравнению с объемами, которые были прокачаны в прошлые годы.

При этом российский "Газпром", несмотря на снижение объемов, заплатил по полной стоимости – к этому его обязывает контракт.

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