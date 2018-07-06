"Нафтогаз" подал новый иск против "Газпрома": названа сумма требований

НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Стокгольмский арбитраж с новым иском против российского "Газпрома".

Украинская компания требует пересмотра тарифов на транзит газа по контракту.

Как сказано на сайте "Нафтогаза", контракт на транзит позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

"В своем решении от 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. Таким образом, требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в марте 2018 компания направила "Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировала переговоры в соответствии с контрактом.

"Нафтогаз" Укринформ

Основаниями для запроса были существенные изменения правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню.

"Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом. Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов", - сообщается на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, в рамках суда с "Нафтогазом", "Газпром" выполнил первое требование.