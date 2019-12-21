Крым не сдали: Украина озвучила важный нюанс после газовых переговоров с Россией

Украина и Россия во время трехсторонних переговоров относительно транзита газа не поднимали вопрос активов НАК "Нафтогаз", которые находятся в аннексированном Крыму.

"По поводу арбитража, который касается активов группы "Нафтогаз" в Крыму: никоим образом это не упоминается в этом протоколе", – сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на брифинге в субботу, 21 декабря.

По его словам, вопрос крымских активов проходит отдельным процессом.

"Стороной этого процесса является государство Российская Федерация, которая отвечает по соответствующим искам "Нафтогаза". И в этом протоколе это никак не упоминается", – резюмировал Витренко.

Таким образом, у Украины остаются претензии к России на 5 млрд долларов за захват активов "Нафтогаза".

Украина и Россия во время переговоров относительно транзита не поднимали вопрос активов НАК "Нафтогаз", которые находятся в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL:

Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Также Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

В России решение арбитража признать отказались, ссылаясь на то, что у суда якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение данного спора. В Минюсте РФ пообещали применить все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

В результате аннексии Крыма "Нафтогаз" потерял на полуострове инфраструктуру для транспортировки и добычи газа и нефти, в частности буровые установки на шельфе Черного моря, компрессорные и другие станции. Все это имущество "власть" аннексированного Крыма "национализировала" сразу после аннексии.

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