"Нафтогаз" не в восторге: Коболев указал на проблему нового контракта с "Газпромом"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что он не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с российским газовым монополистом "Газпромом".

Однако данное решение является элементом компромисса с украинской стороны. Об этом Коболев сообщил в комментарии на YouTube-канале "Нафтогаза".

"С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа, мы еще полностью не достигли европейского законодательства. Об этом неплохо осведомлен "Газпром", об этом часто говорил и сам "Нафтогаз". "Газпром" не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял "Нафтогаз", фактически выступая буфером между "Газпромом" и Украиной", – отметил Коболев.

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"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", – добавил глава НАК.

По его словам, для Украины крайне важным является в ближайшее время закончить реформу газового сектора.

Напомним, что Украина простила России около 20 млрд долларов, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".

В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист. Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что он не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с "Газпромом"

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