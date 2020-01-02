"Нафтогаз" не в восторге: Коболев указал на проблему нового контракта с "Газпромом"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что он не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с российским газовым монополистом "Газпромом".
Однако данное решение является элементом компромисса с украинской стороны. Об этом Коболев сообщил в комментарии на YouTube-канале "Нафтогаза".
"С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа, мы еще полностью не достигли европейского законодательства. Об этом неплохо осведомлен "Газпром", об этом часто говорил и сам "Нафтогаз". "Газпром" не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял "Нафтогаз", фактически выступая буфером между "Газпромом" и Украиной", – отметил Коболев.
"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", – добавил глава НАК.
По его словам, для Украины крайне важным является в ближайшее время закончить реформу газового сектора.
Напомним, что Украина простила России около 20 млрд долларов, которые могла выиграть по уже поданным искам в судах разной юрисдикции. Все это стало возможно благодаря подписанию нового газового соглашения между "Нафтогазом" и "Газпромом".
В переговорах принимали участие и Офис президента, и Кабмин, и сам газовый монополист. Однако в итоге страна потеряла сумму, соизмеримую с 18 траншами МВФ.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что он не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с "Газпромом"
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
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