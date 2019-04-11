"Нафтогаз" назвал главное условие для снижения цен на газ в Украине

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в Украине главным условием для удешевления газа для населения является отмена требования продажи голубого топлива через газсбыты.

"Хочу здесь еще раз напомнить, что переход на рыночное ценообразование, которое позволяет потребителям покупать газ дешевле регулируемой правительством цены, возможно только при полной отмене действующего сейчас требования продавать газ не напрямую населению, а через частных посредников – газсбыты", – пишет Коболев в Facebook.

По его словам, скорректированный финансовый план "Нафтогаза" составляли по ценам и на условиях действующего постановления правительства №867 о возложении специальных обязательств на компанию. Соответствующий финплан уже подали на рассмотрение Кабинета министров.

"Мы подготовили документ в полном соответствии с законом о госбюджете, как и требовало правительство, перезаключая со мной контракт в марте этого года", – резюмировал Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитаны законно, и потребители могут осуществлять оплату по ним.

Напомним: в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом норм потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов.

25 марта НКРЭКУ оштрафовала три облгаза на 850 тысяч гривен каждый и обязала до 5 апреля вернуть деньги тем украинцам, которые в результате пересчета вынуждены были заплатить за голубое топливо больше.

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