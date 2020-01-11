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11 января • обновлено в 12:47
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"Нафтогаз" назначил нового директора: кто им стал и что известно

1.5т
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НАК "Нафтогаз Украины" назначил Петруса ван Дрила на должность финансового директора группы.

Он будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политки, принципов и процедур компании. Об этом сообщила пресс-служба НАК.

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Также в его обязанности будет входить:

  • управление процессами финансового прогнозирования и планирования;

  • обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы;

  • повышение эффективности и результативности финансовых операций.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что ван Дрил – финансист с почти 30-летним опытом работы на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности.

На разных этапах своей карьеры он работал в таких сферах как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияние и поглощение, а также отношения с инвесторами.

Он окончил Колледж Томаса Мора в Гааге и изучал управление бизнесом в Университете Эразма Роттердамского по направлению финансовый и экономический менеджмент. Также учился по программе обмена в Венском университете экономики и управления бизнесом.

НАК "Нафтогаз Украины" назначил Петруса ван Дрила на должность финансового директора группы

НАК "Нафтогаз Украины" назначил Петруса ван Дрила на должность финансового директора группы

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы в скакуасии закончились, несите ГамаДрила!
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