"Нафтогаз" – монстр": Гройсман объяснил ситуацию с тарифами на газ

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство приняло все решения, чтобы повышения цены на газ для населения не было.

По его словам, у истоков темы формирования предложений по постоянному росту тарифов на газ есть, в том числе, и НАК "Нафтогаз Украины", передает LIGA.net.

"Это достаточно серьезный монополист, я бы его назвал даже монстром. Который руководствуется чисто своими коммерческими интересами", – отметил Гройсман.

При этом премьер-министр подчеркнул, что "Нафтогаз" должен выполнять две функции, одна из которых – социальная.

По его словам, задание "Нафтогаза" – найти более дешевый газ для украинцев.

"Никогда я не слышал, что они хотят это сделать... "Нафтогаз" – это отдельная история, по которой надо принимать серьезные решения", – сообщил Гройсман.

"Все решения правительства приняты, чтобы повышения цены больше не было", – резюмировал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что "Нафтогаз" должен выполнять две функции

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года. С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

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