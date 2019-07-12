"Нафтогаз" будет зарабатывать меньше": у Зеленского прокомментировали цены на газ

В июле украинские потребители будут платить за газ на 21% меньше, чем они платили в апреле. Но что произойдет с тарифами в отопительный сезон – спрогнозировать сейчас невозможно.

Об этом заявил в эфире ObozTV представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, комментируя снижение цены на газ в июле еще на 10,4%.

"Компания "Нафтогаз" будет зарабатывать меньше, а украинские потребители будут экономить больше. Вот так оно будет происходить. Более того, 10,4% – это снижение в июле. А если говорить за три месяца – май, июнь и июль – то суммарно снижение составило 21%", – уточнил Герус.

На вопрос, чья это победа – новой власти или старой, Герус ответил: "Это в первую очередь победа потребителей".

Прогнозировать стоимость газа для населения в долгосрочной перспективе (на отопительный сезон 2019/2020) представитель президента отказался.

"Думаю, что на август изменений не будет. А что будет через 3-4 месяца, я не готов сказать", – отметил он.

По словам Геруса, это зависит от "определенных рыночных факторов".

"Есть постановление Кабинета министров, которое указывает четыре параметра, от которых может зависит цена на газ", – объяснил он.

"Невозможно сегодня сказать, что будет через полгода: снижение или такая же цена. Зависит от ряда факторов", – еще раз подчеркнул чиновник.

Газ для потребителей в июле подешевел на 10,4% oteple.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле правительство потребовало от НАК "Нафтогаз України" снизить цену на газ для населения еще на 650 грн за тысячу кубических метров. Теперь цена должна составлять 4905 грн за тысячу кубометров (без НДС, транспортировки и распределения).

Ранее эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук спрогнозировал, что уже осенью голубое топливо вновь подорожает до 8-9 тысяч грн за тысячу кубометров.

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