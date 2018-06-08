"Надоело!" Гройсман инициирует проверку Антимонопольного комитета

Кабинет министров намерен поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины.

"Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут жестче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", – заявил премьер Владимир Гройсман, передает УНИАН.

По его словам, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

"Хотя могу сказать, что руководитель Антимонопольного комитета пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", – отметил Гройсман.

В связи с этим премьер призвал нардепов поддержать президентский законопроект, который поспособствует системной ликвидации проблем в работе АМКУ с государственными закупками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман назвал деятельность Антимонопольного комитета неэффективной и заявил, что видит признаки коррупционных рисков в его работе.