УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт

"Надоело!" Гройсман инициирует проверку Антимонопольного комитета

1.2тЧитать новость на украинском

Кабинет министров намерен поручить Государственной аудиторской службе провести аудит и проверку Антимонопольного комитета Украины.

"Я хочу сказать, что действия Кабинета министров и премьер-министра будут жестче, надоело. Мы тут пытаемся с утра до вечера строить нормальные условия для ведения бизнеса в стране, а тот или иной чиновник пытается нам это разрушить", – заявил премьер Владимир Гройсман, передает УНИАН.

По его словам, в большинстве случаев действия АМКУ не способствуют проведению честных тендерных процедур.

Новости
Повышение цен на газ в Украине: Гройсман рассказал о требовании МВФ

"Хотя могу сказать, что руководитель Антимонопольного комитета пытается много вещей в нем изменить, но там не все от него зависит. Там такая система управления "демократичная", когда каждый сам себе строит свою систему управления", – отметил Гройсман.

В связи с этим премьер призвал нардепов поддержать президентский законопроект, который поспособствует системной ликвидации проблем в работе АМКУ с государственными закупками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман назвал деятельность Антимонопольного комитета неэффективной и заявил, что видит признаки коррупционных рисков в его работе.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объекты
Антимонопольный комитет УкраиныВерховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги