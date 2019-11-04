Надо вернуть деньги: в МВФ призвали Зеленского "разобраться" с Коломойским

МВФ не спешит выделять Украине новые транши, пока команда президента Владимира Зеленского не заставит бизнесмена Игоря Коломойского вернуть миллиарды долларов, выведенных из "Привата" и других банков.

Об этом заявило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к переговорам между Киевом и Фондом.

Коломойского назвали одной из главных проблем, которая препятствует переговорам Украины и МВФ. По данным издания, транши будут задерживаться, пока не появится подтверждение тому, что команда Зеленского действительно пытается вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем 100 банков за последнее десятилетие.

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"Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", – сказано в материале.

"За последние два десятилетия Киев не выполнил ни одного из ряда условий при предоставлении пакетов помощи МВФ, и, согласно отчетам представителей МВФ, в основе этого лежит системная коррупция", – обеспокоены в Фонде.

Коломойский и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

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