Надо ударить санкциями: в США назвали "слабое место" Путина

Санкции США против России работают не так хорошо, как этого хотелось бы. Однако, есть круг людей, на которых нужно сильнее надавить.

Такое мнение высказал сенатор Рон Джонсон после своего визита в Москву. По его словам, президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует обратить внимание на российских олигархов, передает Washington Examiner.

"Вы что-то делаете, и никто никогда не сидит и не анализирует: "Ну, это работает?"" — сказал Джонсон.

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При этом сенатор отметил что Россия планирует восстановить сферы своего влияния, и если кто-то не хочет этого допустить, необходимо дать сильный отпор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что санкции ЕС и США, которые были введены против России после оккупации Крыма, не были эффективными, потому что они не изменили поведение Кремля.