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МирСпорт

Надо ударить санкциями: в США назвали "слабое место" Путина

4.2тЧитать новость на украинском

Санкции США против России работают не так хорошо, как этого хотелось бы. Однако, есть круг людей, на которых нужно сильнее надавить.

Такое мнение высказал сенатор Рон Джонсон после своего визита в Москву. По его словам, президенту США Дональду Трампу и американским законодателям следует обратить внимание на российских олигархов, передает Washington Examiner.

"Вы что-то делаете, и никто никогда не сидит и не анализирует: "Ну, это работает?"" — сказал Джонсон.

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При этом сенатор отметил что Россия планирует восстановить сферы своего влияния, и если кто-то не хочет этого допустить, необходимо дать сильный отпор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что санкции ЕС и США, которые были введены против России после оккупации Крыма, не были эффективными, потому что они не изменили поведение Кремля.

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Тема
Санкции против России
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как же так? А бандеровцы всё ждут краха России. А его всё нет и нет. Да и последствия санкций ощущают на себе только скачущее стадо нерабов.
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Тёмный Арти
Тёмный Арти
Да ну нахуй! С Трампом разберитесь сначала, а то он российский толераст, и пока он у власти, Америку так и будут как идиотв воспринимать, ибо парламент будет санкции накладывать, а Трамп будет в рашку приезжать поебаться с Путиным и поговорить об отмене санкций. Просто так. Вот захотелось.
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