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МирСпорт

/Новости экономики

"Надо меньше бла-бла-бла!" Зеленский жестко рассказал, как нужно снижать тарифы

11.6тЧитать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский считает, что снизить тарифы на коммунальные услуги поможет внедрение инноваций возобновляемых источников энергии в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Такое заявление он сделал во время своего выступления на iForum-2019 в Киеве. "Я вам скажу несколько тезисов. Мы хотим низких тарифов – надо меньше бла-бла-бла об этом – надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим реальный экочистый и доступный транспорт — надо прежде всего расширять инфраструктуру (вообще-то сделать инфраструктуру для электромобилей) и беспилотников", — сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский на iForum

Владимир Зеленский на iForum

inforesist.org

Зеленский отметил, что недавно Великобритания провела акцию "неделя без угля", и это было уникальным событием впервые с 1882 года.

"Британцы показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них "Роттердам минус", у нас "Роттердам плюс". Это абсолютно два разных мировоззрения. Конечно, мы с вами не можем все сразу поменять, но мы должны меняться, иначе у нашей страны нет шансов", - убежден он.

Также он добавил, что нужно применять инновации и в образовательной сфере.

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"Вы сами знаете, что без инноваций нет конкуренции, а, значит, нет рабочих мест, налогов, нет, простите, я повторюсь, вот этого бла-бла-бла на котором стоит государство", — подчеркнул Зеленский.

Обратившись к представителям IT-сферы он отметил, что очень бы хотел, чтобы им хотелось жить в Украине и никуда не уезжать. "И это самая главная причина, почему я здесь", — добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

14 марта 2019 року НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019-го.

24 апреля команда Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
тарифыгаз
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Все почему то забыли, что высокие тарифы это плата за сотрудничество с МВФ и плата за тур. безвиз.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Самый известный фильм Зеленского – «Анализы в большом городе».
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Скирда Женя
Скирда Женя
Вот оно ЧЁЁЁЁ (что снизить тарифы на коммунальные услуги поможет внедрение инноваций возобновляемых источников энергии в Украине) ТАК ПРОСТО !!! Слышали ,73%, Вы то думали придёт зеленский и с 22 апреля (или когда там у вас наивных конец эпохи жадибности) тарифы будут существенно снижены!!! А оно вон оказывается надо инновации там разные внедрять газодобычу поднимать ... Что теперь? Что с пенсиями он говорит?
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