Если бы хотя бы небольшую часть НДС не забирали в центральный бюджет, а оставляли собравшим этот налог регионам, регионы бы эти и собирали его иначе — зная, что собирают в том числе и себе. Ну а где есть добавленная стоимость, там есть ее обе составляющие: прибыль — и, следовательно, налог на нее, и еще более налогообильная зарплата. Таким образом, тщательно собираемый НДС подтянул бы и прочие платежи, а чтоб всё это собрать, пришлось бы изменить и отношение к бизнесу — его бы взращивали и лелеяли как гаранта процветания области, города, района.

Децентрализация — это не только права, это еще и деньги. В древнее советское время подобное называлось хозрасчетом; но тут есть и политический аспект: зная, что центр заберет не всё, регионы не будут стремиться от него убежать, разрывая страну на клочья. Поэтому цельная, единая, неделимая, соборная, унитарная держава реально возможна лишь там, где есть сильные регионы, у которых она забирает не всё, сохраняя их интерес к развитию.

Конечно, для того, чтоб оставленные региону собранные им средства использовались эффективно, у него должен быть эффективный руководитель. Но чтобы руководитель мог себя проявить, он должен иметь необходимые средства, а они появятся, когда будет известно, что собранное не отберут.

"Нам бы немножко НДСика, а так мы все за соборность" — называлась моя статья, написанная лет 10 назад. Но никакие слова о децентрализации к дележу государства НДСом с регионами пока что не привели.

Жадность?

Не, другое.

Жлобство!

На высо-о-оком госуровне.