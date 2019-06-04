"Надежда на мост": в Крыму забили тревогу из-за высоких цен на продукты

Глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что крупные российские торговые сети не идут на полуостров и не создают возможностей для снижения цен.

Он также выразил надежду, что полноценное движение по Крымскому мосту даст повод для снижения цен хотя бы на часть товаров, свидетельствует Twitter блогера КРЫМский бандеровец.

"Аксенов признался, что крупный российский бизнес Крымом не интересуется, а также заявил, что цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются", – пишет он.

"Гоблин выразил робкую надежду на то, что цены снизятся ХОТЯ БЫ НА ЧАСТЬ ТОВАРОВ после запуска ЖД движения по мосту", – резюмировал блогер.

Аксенов признался, что крупный российский бизнес Крымом не интересуется, а также заявил, что цены не только не падают, как он обещал много раз, но даже повышаются. Гоблин выразил робкую надежду на то, что цены снизятся ХОТЯ БЫ НА ЧАСТЬ ТОВАРОВ после запуска ЖД движения по мосту pic.twitter.com/HRddjS4a7F — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2019 г.

Полноценное движение по Крымскому мосту даст повод для снижения цен хотя бы на часть товаров

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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