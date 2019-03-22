''Надеть намордники и радоваться?'' Россиян разозлил циничный совет Медведева

Премьер министр России Дмитрий Медведев заявил, что люди не должны страдать от роста цен. Его слова вызвали жесткую критику в соцсетях.

"Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен", - передает его слова ТАСС.

OBOZREVATEL собрал для вас самые смешные реакции пользователей на заявление Медведева.

"Всем надеть намордники и радоваться", "Димон, когда с ценами разберешься, дятел?!!!", "Я не совсем понял: заявление Медведева "Люди не должны страдать от роста цен на бензин" - это установка нефтянке "Не повышайте цены!", или установка россиянам "Вы не должны страдать"???", "Неужели? Люди должны быть благодарными за рост цен на бензин!", "Я вам больше скажу, люди не должны страдать вообще", "Все кто страдает - агенты госдепа и нацпредатели", "Действительно, надоели страдать и ноют и ноют каждый день", - иронизируют пользователи.

Некоторые указали на откровенно абсурдное заявление Медведева, которое можно трактовать по-разному: "Мы им наслаждаться должны, что ли? А тех, кто страдает, штрафовать будут?", "Ценизм Медведева!!!", "Наказание за страдание введите", "Правильно, ЛЮДИ не должны страдать, а так как россияне для них НЕлюди, то пусть страдают. Дима как всегда прав! За что его и люблю".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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