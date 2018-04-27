Над "Северным потоком-2" нависла реальная угроза

Если российский "Газпром" окажется в списке санкций США, то на планах удвоения мощности североевропейского газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря можно будет поставить крест.

Речь об этом шла на брифинге советников канцлера Германии Ангелы Меркель по итогам ее встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 апреля, пишет Deutsche Welle. Советники дали понять, что Меркель попробует донести Трампу, что зависимость ФРГ от российского газа не так велика, чтобы Берлин можно было шантажировать угрозой перекрыть вентиль у Кремля.

"Доля российских газовых молекул в общем потреблении этого топлива в Германии не 60 процентов, как кто-то уверяет, а только 37", - цитирует представителей канцлера издание.

37 процентов - тоже немало, а с "Северным потоком-2" станет еще больше, пишет DW. Но даже если Россия прекратит поставки, катастрофы не будет, утверждают советники. Уже имеющиеся на мировом рынке излишки сжиженного природного газа (СПГ) и недогруженные мощности приемных терминалов в Европе позволят легко заменить весь объем российского трубопроводного газа, который идет в Германию. Только цены на СПГ на треть выше, но есть еще газ из Норвегии, будет из Азербайджана, осваиваются месторождения в Средиземноморье, говорят в Берлине.

В случае завершения "Северного потока-2" Берлин требует от России сохранить транзит газа через Украину, а также указывает на те два миллиарда долларов, которые в обмен на прокачку российского газа в Европу получает Киев. Чиновник с ведомства канцлера отметил, что в дальнейшем, после истечения срока контракта в конце 2019 года, украинская выручка должна оставаться на похожем уровне. Берлин же, со своей стороны, готов способствовать модернизации украинской ГТС, если Украина создаст рыночные условия для иностранных инвесторов, то есть позволит им становиться ее совладельцами.

Напомним, что 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом" о транзите голубого топлива в Европу. При этом компания готова обсуждать заключение нового договора в случае, если Украина докажет его экономическую привлекательность.

Nord Stream-2 ("Северный поток –2") — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода с общей пропускной способностью 55 млрд м газа в год.