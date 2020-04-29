Начнут "кошмарить" бизнес: Верланов предупредил про грядущий беспредел в ГНС

Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что после замены его команды вернется "беспредел" с аудитами, маски-шоу и отношения к бизнесу, как к преступникам.

Ролик с обращением он опубликовал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Возвращение старых методов в налоговую будет означать полный беспредел с аудитами. Они будут проводиться для всего бизнеса за взятки, это понятно. Международные компании будут абсолютно терроризировать. Мы уже забыли, как крупным торговым сетям насчитывали абсолютные штрафы за несоблюдение дисциплины РРО. Все забыли. Мы этого не допустили. Потому что это беспредел, и он вернется", – предупредил Верланов.

Сергей Верланов

По его словам, функционирование системы возмещения автоматического НДС будет под вопросом.

"На сегодняшний день по ним проводят конкретные действия с центром притяжения в Министерстве финансов. И по изменению системы мониторинга. Это разбалансирует систему прежде всего. Это сделано для того, чтобы запускать туда, скорее всего, так называемый фиктивный кредит. Система перестанет быть ликвидной", – подчеркнул экс-глава налоговой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабинета министров Украины были уволены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.