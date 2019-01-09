''Начало конца'': миру предрекли новый финансовый кризис

Бывший глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Алан Гринспен заявил, что рост американского фондового рынка, который был самым продолжительный с 1960-х годов, подошел к концу.

Экс-председатель ФРС призвал инвесторов по всему миру готовиться к худшему, и назвал возможный отскок акций последней возможность спастись бегством, передает "КП в Украине".

Гринспен также обратил внимание на то, что Центральный банк США решил поднять учетную ставку на 0,25%. Это делает доллар более дорогим и привлекательным с точки зрения инвестора, однако многие эксперты называют это началом конца и предвестником кризиса.

"Действия ФРС ясно дают понять, что они не остановятся до тех пор, пока экономика США не войдет в рецессию. А это плохая новость для акций. Ведь перед рецессией традиционно сначала снижаются котировки акций – инвесторы продают их в ожидании экономических проблем", – заявил финансовый аналитик Эрик Найман.

По его словам, вероятность того, что глобальный экономический кризис наступит в ближайшие 3-6 месяцев, приблизилась к 99%.

"На рынках сейчас наблюдается негатив от опасения замедления мировой экономики. Признаком этого можно считать обвал на американском фондовом рынке, который с конца октября этого года уже привел к тому, что основные фондовые индексы растеряли весь рост 2018 года и находятся на годовых минимумах… Надвигающаяся рецессия заставляет инвесторов выходить из высокорисковых активов и переводить средства в классические активы-убежища", – прокомментировал ситуацию финансовый консультант Богдан Писаренко.

Обвал фондовых рынков в США

Как сообщал OBOZREVATEL, неделя с 17 по 23 декабря стала худшей для американских бирж за последние десять лет – S&P 500, Dow Jones и Nasdaq закрылись резким снижением. По словам экспертов, биржи всю неделю находились под давлением из-за опасений инвесторов по поводу повышения процентных ставок и угрозы замедления глобального роста.

При этом их обрушению поспособствовал "большой объем, вызванный одновременным истечением сроков фьючерсов и опционов". Кадровые перестановки в Белом доме только усилили беспокойство инвесторов перед праздниками.