Начальника Киевской таможни поймали на крупной контрабанде. Видео

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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  • На таможню поступила крупная партия напольных и кухонных весов

  • Заявленная стоимость единицы товара была 1 доллар, а по факту достигала 8 долларов

  • В итоге разница в таможенных платежах составила сотни тысяч гривен

Начальника Киевской таможни поймали на крупной контрабанде. Видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что исполняющего обязанности главы Киевской таможни Сергея Сличко поймали на контрабанде ювелирных весов.

В частности, на таможню поступила крупная партия напольных и кухонных весов. Заявленная стоимость товара составляла 1 доллар, а по факту достигала 8 долларов. Об этом свидетельствует видеозапись на YouTube-канале DubinskyPro.

В результате разница в таможенных платежах, которые осуществили и которые должны были быть на самом деле, составила сотни тысяч гривен.

После этого Дубинский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Киевской таможни по поводу данного инцидента.

"По этой ситуации декларация прошла автоматический контроль, и инспектор принял решение на выпуск… Бывают такие истории", – прокомментировал произошедшее Сличко.

Исполняющего обязанности Киевской таможни Сергея Сличко поймали на контрабанде ювелирных весов

На происшествие отреагировал и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Ребята словили контрабанду, которую "не заметила" таможня. Кухонно-напольные весы. Взвесим реформы на таможне вместе", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые обнаруживают контрабанду.

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