Начальника Киевской таможни поймали на крупной контрабанде. Видео

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что исполняющего обязанности главы Киевской таможни Сергея Сличко поймали на контрабанде ювелирных весов.

В частности, на таможню поступила крупная партия напольных и кухонных весов. Заявленная стоимость товара составляла 1 доллар, а по факту достигала 8 долларов. Об этом свидетельствует видеозапись на YouTube-канале DubinskyPro.

В результате разница в таможенных платежах, которые осуществили и которые должны были быть на самом деле, составила сотни тысяч гривен.

После этого Дубинский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности главы Киевской таможни по поводу данного инцидента.

"По этой ситуации декларация прошла автоматический контроль, и инспектор принял решение на выпуск… Бывают такие истории", – прокомментировал произошедшее Сличко.

На происшествие отреагировал и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Ребята словили контрабанду, которую "не заметила" таможня. Кухонно-напольные весы. Взвесим реформы на таможне вместе", – написал он в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые обнаруживают контрабанду.