Начали демонтаж: на Крымском мосту оккупанты перешли к новой фазе

В Керченском проливе начали демонтаж рабочих мостов, которые были возведены для доставки стройматериалов на незаконно построенный Крымский мост.

Как сообщает "Крыминформ", строители уже начали проводить работы (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

"Сборно-разборные металлические конструкции 3,5 года обеспечивали перемещение и работу тяжелой техники в акватории и бесперебойную доставку материалов на протяжении всех 19 км", – сообщает издание.

Отмечается, что демонтаж рабочих мостов ведется совместно с водолазами - они помогают поднять на поверхность трубчатые сваи. Трубы срезаются ниже линии размыва морского дна с помощью электрокислородной резки.

Заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин сообщил, что мосты выполнили свое предназначение.

Крымский мост c-inform.info

"Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идёт укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка. Предстоит большой объем работы по монтажу устройств сигнализации, централизации и блокировки. "Времянки" выполнили свои задачи и демонтируются. Акватория остаётся чистой", — отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

14 июня в аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

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