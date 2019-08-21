НАБУ взялось за кинокомпанию Зеленского: в деле неожиданно поставили точку

НАБУ закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского "Киноквартал".

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Українських Новин". Дело было открыто детективами НАБУ в апреле текущего года по заявлению организации "Союз добровольцев".

"Указанное уголовное производство закрыто 8.07.2019 на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 (растрата госсредств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса", – пояснили в ведомстве.

Фильм "Я, Ты, Он, Она" newsone.ua

Речь идет о том, что Госкино финансировало 49% бюджета фильма кинокомпании Зеленского под названием "Я, ты, он, она".

"Союз добровольцев" заявляет, что условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, но компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, допустила растрату госсредств.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фильм "Я, Ты, Он, Она" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино") в 2017 году получил государственную поддержку, однако по результатам проката смог вернуть в бюджет сумму на 4 млн гривен меньшую от полученной.

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