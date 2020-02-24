НАБУ взялось за передачу нефтепровода из России людям Медведчука

Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за судью, из-за которой нефтепровод из России оказался под контролем окружения народного депутата и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

В частности, НАБУ получило доступ к оригиналам материалов дела о признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая", которое рассматривал Хозяйственный суд Ривненской области. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева.

Соответствующие трубопроводы были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы общей протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность государства на основании правопреемства.

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Однако должностные лица компании "ПрикарпадЗахідтранс", которая является "дочкой" российской акционерной компании "Транснефтепродукт", указанные трубопроводы в собственность Украины не передали.

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в сумму более 8 млн долларов.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "ПрикарпадЗахідтранс".

Владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с группировкой Виктора Медведчука.

По данным СМИ, ITC имеет десятилетний контракт на поставку дизеля от "Роснефти" на сумму до 50 млрд долларов, который не предусматривает поставок топлива в Украину от кого-то кроме российской госкомпании Игоря Сечина. Последний является другом президента РФ Владимира Путина.

Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за судью, из-за которой нефтепровод из России оказался под контролем окружения народного депутата Виктора Медведчука

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук лично признался, что его жена, известная телеведущая Оксана Марченко владеет бизнесом в России. При этом он уточнил, что "она владеет, а руковожу я".

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