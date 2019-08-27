НАБУ взялось за экс-первого замсекретаря СНБО: в чем обвиняют

НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook. При этом не указывается фамилия "экс-первого замглавы СНБО", в отношении которого начато расследование.

"Сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – Ред.) внесены 27 августа 2019 года. Попутно напоминаем, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАПК нашло нарушения в декларациях бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука) и народного депутата Ивана Мирошниченко.

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