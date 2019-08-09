Растрата более 1 млн: НАБУ взялось за экс-директора филиала "Укрзалізниці"

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему директору Трудовского карьероуправления производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзалізниця".

Следствие считает, что чиновник причастен к растрате государственного имущества в особо крупных размерах – 1,2 миллиона гривен, говорится на сайте НАБУ.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, в начале 2014 года директор Трудовского карьероуправления по предварительному сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований продажи щебеночной продукции в адрес частной компании.

В дальнейшем госпредприятие отгрузило ООО около 20 тысяч тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Российскую Федерацию.

Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесены 1,2 миллиона гривен убытков.

Следствие считает, что чиновник причастен к растрате государственного имущества в особо крупных размерах НАБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее филиал "Центра сервисного обеспечения" ПАО "Укрзалізниця" заключил соглашение с ФЛП об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тысяч гривен.

При этом еще 87 тысяч гривен исполнитель разово получит, если количество подписчиков страницы вырастет с 28 тысяч до 78 тысяч, а услуги будут предоставлены без нарушений сроков, качественно и полностью.

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