НАБУ устроила масштабные обыски на Черкащине: в деле замешан депутат

Детективы НАБУ 4 июля провели обыск в квартире депутата Черкасского областного совета Михаила Мушиек в рамках уголовного производства о возможном недостоверном декларировании.

Об этом говорится в постановлении следователя судьи Соломенского районного суда города Киева Виктории Жовноватюк от 11 июля, передает "Слово и Дело".

По версии следствия, депутат мог недостоверно заполнить электронные декларации за 2017-2018 годы, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Детективы считают, что Мушиек в этих декларациях не указал сведения о расходе 994 тыс. гривен в качестве оплаты паевого взноса в обслуживающем кооперативе "Жилищно-строительный кооператив "Черкасибуд 17".

В связи с этим детективы провели обыск в жилище Мушиека. Так, в ходе следственного действия правоохранители изъяли ряд документов, содержащих сведения о расходах депутата и об исполнителях работ, хотя сам политик отрицал факт заключения договоров о долевом участии с ОК МЖК "Черкасибуд 17".

Михаил Мушиек slovoidilo.ua

Кроме того, у депутата нашли копии судебных постановлений, вынесенных в рамках уголовного производства в отношении него, в частности, о временном доступе к документам регистрационного дела на гараж, который находится во владении Департамента организационного обеспечения Черкасского горсовета, а также о временном доступе к документам ОК МЖК "Черкасибуд 17" по договорам об уплате паевых взносов Мушиека.

В то же время детектив указывал, что хоть постановлением суда и не было предоставлено прямого разрешения на изъятие этих вещей, но они имеют значение для уголовного производства. Поэтому в НАБУ просили суд наложить арест на изъятое имущество, в частности, квитанции; заявления на выдачу и выплату денег; акт сдачи-приемки работ; акт выполненных работ; счет-фактура и прочее. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в дом городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко пришли с обыском детективы НАБУ. Следственные действия представители НАБУ проводили в рамках дела, открытого по факту декларирования недостоверной информации.

Речь шла о не внесённых сведений по поводу подаренных часов, пользование автомобилем Lexus и незадекларированной квартире.

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