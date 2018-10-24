Вывели $20 млн: НАБУ разоблачило хитрую схему в государственном банке

Детективы НАБУ задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн государственного "Ошадбанка". Среди подозреваемых - два действующих и одно бывшее должностное лицо финучреждения.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления); бывшем начальнике управления проектного финансирования "Ощадбанка"(уволился в 2015 году); бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования банка (сейчас — глава отмеченного управления госбанка).

Отмечается, что остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.

По данным следствия, в период 2013 - 2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре со служащими "Ощадбанка" подделали документы, чтобы получить кредит на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника.

"После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью. Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии", - сказано в сообщении.

В результате коррупционной схемы из госбанка вывели 20 млн долларов (160 млн грн), что уменьшило активы "Ощадбанка" на сумму 133 млн грн.

По информации "Украинской правды", депутат от "Воли народа" Станислав Березкин якобы является тем нардепом, которого НАБУ подозревает в хищении указанной суммы.

По информации Telegram канала The Newsroom, среди задержанных - сын нардепа - Максим. Отмечается, что задержан также брата нардепа, а его дочь ищут.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября САП сообщила, что в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения $20 млн из государственного банка.