НАБУ раскрыло в порту "Южный" схемы почти на 50 млн грн

Роман Груша Экономика 12:01, 28.10.2020 Обновлено: 12:06, 28.10.2020

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, из-за которой государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" потерпело более 47,5 млн грн убытков.

Среди организаторов схемы – действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет об:

  • одном из заместителей директора морского порта;

  • экс-заме директора ГП "МТП" Южный";

  • семи бывших директорах коммерческих компаний;

  • двух сотрудницах коммерческих компаний.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Должностных лиц государственного предприятия задержали – решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления.

По данным следствия, один из действующих руководителей порта вместе с бывшим заместителем директора и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, из-за которой госпредприятие переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

"Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки – от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации до контроля за конкурентной средой, – чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы. В общем следствие зафиксировало 29 таких тендеров", – резюмировали представители НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины предотвратила незаконное отчуждение части территории ГП "Морской торговый порт "Южный".

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