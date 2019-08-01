НАБУ пришло с обысками в "Украэрорух": что известно

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками в "Украэрорух".
В частности, обыски проходят в помещениях государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины, а также по месту жительства его служебных лиц, говорится на странице НАБУ в Facebook.
Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн гривен госпредприятия на счетах "Платинум Банка".
Соответствующее финансовое учреждение было признанного неплатежеспособным.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года
"Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", – резюмировали детективы Национального антикоррупционного бюро.
Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха"
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