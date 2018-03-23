НАБУ пришло с обысками в банк "Финансовая инициатива"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками в банк "Финансовая инициатива".

"23 марта, примерно в 10:00 представители Национального антикоррупционного бюро Украины начали проводить обыск в центральном офисе ОАО "Банк "Финансовая инициатива", который находится в управлении Фонда гарантирования", – сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Отмечается, что представители НАБУ взломали входную дверь в финучреждение, чтобы изъять "оригиналы документов, денежных средств и других ценностей".

"При этом, было категорически отказано в допуске Уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм действующего законодательства. Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них Постановления Соломенского районного суда столицы от 16.03.2018 в рамках уголовного производства № 12016100000001664, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов", - заявили в пресс-службе.

В Фонде добавили, что во время досудебного расследования НАБУ неоднократно обращалось к банку с постановлениями о временном доступе к вещам и документам, и "получали информацию, объем которой был изложен в протоколах процессуального действия".

"Фонд гарантирования обеспокоен сложившейся ситуацией. Изъятие оригиналов документов, компьютеров, накопителей информации, серверного оборудования избавит Фонд гарантирования возможности осуществлять управление с целью сохранения имущества и активов банка", - сказано в заявлении.

Как сообщал "Обозреватель", 13 февраля собственник и руководитель агрохолдинга "Укрлэндфарминг" Олег Бахматюк заявил о готовности погашения перед государством 19 млрд. гривен долга, выведенных с рынка банками "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банк".

Он рассказал, что выдвинул подобное предложение Национальному банку Украины еще год назад, однако его не услышали.