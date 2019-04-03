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НАБУ пришло с обысками в Нацагентство по розыску активов

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в среду, 3 апреля, пришли с обысками в помещение Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА) в Киеве.

Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами, говорится в Facebook НАБУ.

В частности, речь идет о чиновниках ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн гривен.

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В рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения покушения на завладение имуществом на сумму более 3,6 млрд гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". Предварительная правовая квалификация – ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.

Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы Национального антикоррупционного бюро изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть сделаны с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий.

В НАБУ отмечают, что обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров.

НАБУ пришло с обысками в Нацагентство по розыску активов

"Українські новини"

НАБУ пришло с обысками в Нацагентство по розыску активов

"Українські новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами Антон Янчук заявил, что арестованная квартира бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве была передана в аренду.

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Linneman Betty
Linneman Betty
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