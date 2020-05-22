НАБУ пришло с обысками к члену правления "Укрзалізниці" - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у и.о. члена правления "Укрзалізниці" Романа Веприцкого.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источник в компании.

По информации собеседника издания, следственные действия проходят в рамках дела о хищении средств при строительстве экспресса в Борисполь. Обыски утром проходят и в кабинете Веприцкого в УЗ, и у него дома.

Роман Веприцкий my.ua

Правоохранители расследуют хищения средств в особо крупных размерах при строительстве железнодорожного экспресса Киев – Международный аэропорт "Борисполь".

Правоохранители подозревают, что чиновники и предприниматели внесли ложные сведения в документы о формальном выполнения работ.

Отмечалось, что в 2018 году ООО "Рилейд" победило в государственных закупках филиала Юго-Западная железная дорога ПАО "Укрзалізниця" по строительству экспресса в Борисполь на общую сумму более 20,4 млн грн.

Что известно о Романе Веприцком

“Харьковский антикоррупционный центр” сообщает, что “Веприцкий не указал в своей декларации за 2016 год фирмы к которым имеет отношение, в частности, имеет в них доли в уставных вкладах”.

В то же время по данным из Единого реестра юридических лиц, на 31 декабря 2016 год депутат облсовета был “учредителем ООО “Украинская независимая компания по обслуживанию энергосистем” (взнос в уставный фонд 6290 грн), ООО “Кэпитал-Холл” (75 тыс грн). Также в своей декларации Веприцкий не указал ни одного автомобиля, которым бы пользовался”.

Романа Веприцкого журналисты обвиняют в “злоупотреблениях при обновлении Киевской детской железной дороги”. По данным блогера Виктора Пушкаря обновление Киевской детской железной дороги сопровождалось теневыми схемами.

Веприцкий в 2017-2019 годах был и.о. директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзалізниця", а в 2019-2020 годах был директором филиала.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт работы экспресса состоялся 30 ноября 2018 года. Подготовительные работы к проекту рельсобуса из Киева до Борисполя начались еще в марте. Уже через месяц стартовали строительные работы, которые удалось выполнить в очень сжатые сроки.

Экспресс до Борисполя часто ломался в 2019 году. Так, рельсобус до Борисполя сломался в четвертый раз за декабрь. Пассажиры около часа стояли на Дарницком вокзале в ожидании следующего рейса.

Также сообщалось, что экспресс "Киев — Борисполь" отправляется с железнодорожного вокзала не по расписанию, что вызывало возмущение у пассажиров.