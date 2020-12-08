НАБУ поймало экс-чиновника, который собирался "решить вопрос" за рекордную взятку

Бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил 100 тысяч долларов (2,82 млн грн) взятки председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко за назначение главой акционерного общества. Мужчину задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщила пресс служба Специальной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, задержанный обещал платить еще по 200 тысяч долларов (5640000 грн) ежемесячно – как часть от своего "теневого" прибыли в должности.

"В рамках досудебного расследования установлено, что бывший чиновник "Николаевоблэнерго" предложил председателю ФГИУ 100 тыс. долл. США за назначение на должность председателя правления акционерного общества. Причем 50 тыс. долларов бывший чиновник обещал "выплатить" сразу, остальную часть средств – уже после назначение на должность", – рассказали в САП.

Задержанный чиновник предлагал рекордную взятку Facebook САП

Мужчину поймали на "горячем" во время оказания первой части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Чиновник обещал платить ежемесячную дань Facebook САП

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и его посредника было задержано за вымогательство и получение взятки в размере 1,2 млн грн.

Взятку требовали за влияние на государственного регистратора для проведения регистрации комплекса зданий завода площадью 15 тыс. кв. м, расположенного в пгт. Коцюбинское Киевской области.

До этого руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины поймали при получении взятки за закрытие уголовного производства, общая сумма которого – 200 тысяч долларов.