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11 ноября • обновлено в 22:07
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НАБУ нагрянуло в известный банк за экс-помощником Гонтаревой – СМИ

2.7т
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Сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на собственный источник, который "близкий к ситуации".

Высокопоставленный чиновник в Раффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался уточнить причину.

Александр Писарук – бывший первый заместитель главы НБУ Валерии Гонтаревой (2014-2018), которая выехала жить в Лондон.

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
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