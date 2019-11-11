НАБУ нагрянуло в известный банк за экс-помощником Гонтаревой – СМИ

Сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на собственный источник, который "близкий к ситуации".

Высокопоставленный чиновник в Раффайзене подтвердил, что сотрудники НАБУ действительно находятся в офисе банка, однако отказался уточнить причину.

Александр Писарук – бывший первый заместитель главы НБУ Валерии Гонтаревой (2014-2018), которая выехала жить в Лондон.

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