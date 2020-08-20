НАБУ надо набраться смелости и закрыть фейковое дело "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКП

Национальное антикоррупционное бюро пытается переложить ответственность за так называемое дело "Роттердам+" на правительство Украины.

Так прокомментировал экс-глава НКРЭКП Дмитрий Вовк заявления директора НАБУ Артема Сытника в интервью "Украинской правде". Он также отметил, что нет никакой экспертизы, которая доказывала убытки в этом деле. А дальнейшее затягивание расследования приведет только к бесполезному расходованию государственных средств.

"Экспертиза за весь период действия формулы, как стало известно самой "Украинской правде", установила отсутствие убытков для потребителей / государства, а соответственно и законность решений НКРЭКП. К слову, господин Сытник продолжает тактику сокрытия невыгодных для себя экспертиз, о чем еще в прошлом году писало delo.ua", – пишет Вовк.

Он также отметил, что международные запросы, которые якобы подали детективы НАБУ, это способ затянуть расследование.

"О международных запросах. На поверхности есть как минимум несколько противоречий. Вы сами признали – ответа от других стран может вообще не быть! Странно, что не обвинили другие страны. Хотя, если экспертизы свидетельствуют об отсутствии убытков, то пользы от таких международных запросу не больше нуля", – считает экс-глава НКРЭКП.

Вовк также обратил внимание на то, что приостановление предварительного расследования маскирует его бесперспективность.

"О приостановлении дела "Роттердам+" – лучше об этой технике высказалась судья ВАКС Вера Михайленко 23 июня 2020 для "Юридической газеты": "Остановкой досудебного расследования маскируется его дальнейшая содержательная несостоятельность – когда подозрение было предъявлено, однако следственными действиями не подтверждается обвинение, а поэтому досудебное расследование заходит в тупик", – цитирует он.

Вовк отметил, что дальнейшее расследование НАБУ в этом деле наконец влечет за собой и ответственность президента Зеленского, который подписал в Меморандуме с МВФ применения аналогичной формулы ценообразования на энергоресурсы.

"Подытоживая, имеем два пути: продолжать тратить бюджетные средства на амбиции руководства НАБУ (а такие расходы уже достигли почти 100 млн грн) и для создания видимости объективности продолжать театр абсурда – проводить обыски в Офисе президента по подписи Зеленского под "Амстердам+" , терроризировать запросами МВФ или набраться сил и смелости принять законное решение – закрыть фейковое дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств и истечения разумных сроков", – резюмировал Вовк.