НАБУ начало расследование против гендиректора "Укрпочты" Смелянского

Юрий Сергиенко Рынки и компании 17:28, 26.06.2020 Обновлено: 17:30, 26.06.2020

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Об этом "РБК-Украины" сообщили в пресс-службе НАБУ. В ведомстве уточнили, что расследование касается возможных злоупотреблений.

"НАБУ во исполнение постановления суда внесло сведения в ЕРДР", – сказано в сообщении.

Ранее Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Смелянского. Кроме гендиректора "Укрпочты" заявитель просил начать расследование и в отношении чиновников Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В заявлении речь шла о якобы безосновательном росте тарифов на международные почтовые отправления, которые комиссия установила по обращению "Укрпочты". Выгодоприобретателем был назван Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрпочта" решила продать свой главный офис на Крещатике в Киеве за 1 миллиард гривен.

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